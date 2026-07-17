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読売ジャイアンツの笹原操希選手は16日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「7番・右翼」で先発出場。チームを勝利に導く第2号の勝ち越し2ランホームランを放った。







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7回、2死一塁で迎えた第3打席。ヤクルト3番手の丸山翔大投手が投じた初球のスプリットを力強く捉えて、右翼ポール際に叩き込んだ。











上田西高から2021年育成ドラフト4位で入団した22歳。昨季4月に支配下昇格を果たしたものの一軍で結果を残せず、シーズン途中で再び育成契約となる苦しい経験を味わった。



それでも腐らずバットでアピールを続け、今季6月下旬に念願の支配下復帰を果たすと、7月に入ってからは10試合で打率.321・2本塁打・OPS1.010という驚異的な数字を残している。



今季ここまで一軍11試合の出場で打率.281・2本塁打とすでに複数本塁打をマーク。



真夏に現れた外野の"救世主"は、勢いそのままにチームの勝利に貢献した。























【動画】投手もガックリ…笹原操希、逆方向への豪快アーチがこちら



DAZNベースボールのXより





真夏に現れた外野の救世主



笹原操希が勝ち越しホームラン🚀

今夏ブレイクの22歳が熱い🔥



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【了】