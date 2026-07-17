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ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、当初軽傷とみられていた首の問題が長引き、1か月以上にわたって戦列を離れている。回復は進んでいるものの、復帰時期は依然として見通せないようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が報じている。



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スミスは現在、練習場での打撃や軽い送球を始めており、少しずつ前進している。しかし、これらの練習は実戦復帰には程遠く、復帰が迫っていることを示すものではない。



スミスによると、首の痛みは当初それほど深刻ではなかった。アリゾナで症状が出た後も数試合に出場したものの、3日目から4日目にかけて急激に悪化し、プレーを続けられなくなったという。



スミスは負傷当初、「数日で良くなると思っていたが、予想よりも時間がかかっている」と話していた。復帰までにどれほどの期間を要するのかは、現在も明らかになっていない。



早期復帰が望まれるスミスについて、デーブ・ロバーツ監督は「彼が実戦復帰という観点で、何か目立ったことをしているようにはまだ見えない。具体的な復帰時期を明言するのは躊躇するが、今年中には復帰すると期待している。いつになるかはまったく見当がつかない」と言及した。













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