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ロサンゼルス・ドジャースは故障者が相次いだ投手陣に主力が戻り始め、後半戦には先発ローテーションと救援陣が一気に充実する見通しとなっている。その影響で、加入後に好投を続けているエリク・ラウアー投手が放出要員になるかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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ドジャースでは靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からの復帰を目指していたエバン・フィリップス投手が、約13か月ぶりにブルペンへ戻った。さらに、ブレイク・トライネン投手やエドウィン・ディアス投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手らも後半戦で復帰する見込みだ。



すでに大谷翔平選手らがいる投手陣に、他の主力選手が健康を取り戻すと、ラウアーの居場所がなくなる可能性がある。そこで、今季終了後にフリーエージェント（FA）となるラウアーを市場価値が高まっている間に放出し、ドジャースは見返りを得ることを考えるだろう。



そのラウアーについてデーブ・ロバーツ監督は「エリクはここへ来た時から、スネルとグラスノーが戻るまでという状況を分かっていたはずだ。彼らがいつ復帰するかは分からないため、今は自分の仕事に集中しなければならない。その時が来たら、何が起きるかを見ることになる」と語った。



好調を維持しているラウアーなだけに、ウォーレン氏は「わずか数か月前にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで獲得したばかりであることを考えると、彼を放出することは驚くべき展開となるだろう」と言及した。













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