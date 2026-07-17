







横浜DeNAベイスターズの高見澤郁魅が、プロ3年目で大きな飛躍を遂げようとしている。ファームでは打率3割を超える活躍を続ける一方、支配下登録期限が迫る中でも焦りはないという。その裏には、打席での考え方や取り組み方から生まれた大きな変化があった。DeNAのファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」で、その進化の秘密に迫った。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：高見澤郁魅

埼玉県出身の20歳内野手。高校時代は強豪・敦賀気比高でプレーし、甲子園に3度出場を果たした。2023年育成選手ドラフト1位でDeNAに入団すると、プロ1年目からファームで打率.250超の数字を残し、高卒3年目の今季は打率3割超をマーク。支配下契約に向けて、アピールを続けている。







支配下登録期限は迫るも「やっていることに自信を持っている」

[caption id="attachment_274880" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・高見澤郁魅【写真：編集部】[/caption]











勝負の育成契約3年目。7月末に今シーズンの支配下登録期限が迫っているが、横浜DeNAベイスターズの高見澤郁魅は、とくに焦燥感を見せることなく、落ち着いた口調で次のように語った。



「期限が迫っているからといって、そこは自分ではコントロールできないことなので気にしないようにしています。ですからメンタル的には安定しているし、よくも悪くもリラックスしている感じではあります」



まだ20歳とは思えない風情を漂わせ、高見澤は、強い視線で次のようにつづけた。



「とにかく、やっていることに自信を持っているので、それが今までとは違うところだと思います。プロになって3年目、ようやく手応えを感じています」



今季の高見澤は、ファームでひときわ輝く存在だ。過去2年間は、イースタン・リーグ（現：ファーム・リーグ）で打率.250超の数字を残し、高卒選手としてはまずまずの成績を収めていたが、今季はファーム・リーグで春先から打率3割を超え、波を作ることなくここまで継続できている。



明らかな成長曲線。高見澤自身「去年と比べると、すごくいい状態だと実感しています」と、少しだけ声を弾ませた。



果たしてなにが一番変化したのだろうか。単刀直入に訊くと、高見澤は次のように答えた。





「ボールの待ち方を変えた」打席で生まれた心のゆとり



「とくに今年は、打席でのボールの待ち方を変えたのが大きかったと思います」



基本ストレートにセットして、変化球に対応していくのは以前と一緒だというが、変わったのは考え方だ。



「今年は真っすぐだけじゃなくて、カウントによっては変化球を待ったり、状況にもよりますが打席で気持ちにゆとりがあれば、あらゆるアプローチにチャレンジするようにしています。ゾーン内で浮いてきたボールには積極的に飛びついたり、また駆け引きというか、あえて真っすぐを見逃したらどんな配球でくるのか試してみたり、いろいろ考えながらやっているところです」











以前、思うような結果が出ない時期、高見澤は「いろいろ考え過ぎてしまっていた」と反省の弁を述べていたが、その辺りのバランスが3年目にして整ってきたということなのだろう。



また今季、埼玉西武ライオンズから加入した捕手・古市尊の存在も大きかったと高見澤は言う。



「古市さんといろいろ話させてもらって、捕手目線でいろいろアドバイスをくれるので、とても参考になっています。例えば、ランナー1塁の場面だとこういう配球になりやすいとか、試合中にも話すことができて、打席での考え方も含めて変わってきましたね」



また、身体つきも以前とは変わった。入団した当初は高卒ゆえに非力さを感じたものだが、今では下半身まわりも太くなり、スイングのブレも少なくなってきた。



そもそも2年半前の新人合同自主トレでは、ドラフト1位の度会隆輝や大卒の石上泰輝を向こうに、身体測定でトップクラスの数字を叩き出していた。そのポテンシャルは非常に高い。



「ウェイト・トレーニングは好きなので積極的にやっていますし、高負荷重量も扱っているので身体が大きく強くなった実感はありますね。ただ今、重視しているのは瞬発力よりも強度なので、今後はパワーをスピードに替えていくプログラムを組んでもらうことになっています」



まだまだ成長途中といわんばかりに高見澤の語気が強まる。打席での考え方の進歩とフィジカルアップ故なのか、ファームでは球威に押し負けず、逆方向への打球も増えている。これについて高見澤は次のように説明する。







「詰まってもいい」強い打球だけを求めない変化

[caption id="attachment_274886" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・高見澤郁魅【写真：編集部】[/caption]











「以前から逆方向に当てるバッティングは好きでやっていたので、それが試合でも活かせるようになった感じですね。あと2ストライクから、『真っすぐに詰まってもいいや』という考えになったのが、逆方向への打球が増えた要因かもしれません」



クリーンヒットがベターなはずだが、真っすぐに詰まってもいい、というのはどういうことだろうか。



「去年までは強く振って、強い打球を打つのが正解だと思っていたんです。ただ、それだとハードヒットは増えるのですが、代わりに野手の正面に（打球が）いくことが多かったんです。だから追い込まれたら詰まってでも落とす、という考え方になりました。もちろん強い打球を打つのは大事なことなんですけど、困ったときにそれができるのはすごく重要なんじゃないかって」



たしかに長打に繋がる強い打球を放つことは大事だが、アベレージを残す選手は、追い込まれても粘って結果的にコースヒットで出塁することが少なくない。そう考えれば、高見澤の狙いは理にかなっている。













[caption id="attachment_274878" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・高見澤郁魅【写真：編集部】[/caption]













「勇気をもって踏み込め！」村田二軍監督から授かった金言



また昨年までの課題であり、左打者にとって必ず壁になるサウスポーへの対策であるが、そこは現役時代に百戦錬磨だった村田修一二軍監督から金言を授かった。



「じつは左ピッチャーに対して、ボールも速いしスライダーとかも切れがあって、怖いという気持ちがあったんです。だから僕は昨年まで左に対しては身体を開いて正対するようなフォームだったんですけど、村田監督からは『逆に勇気をもって踏み込め！』と言われたんです」



村田監督は現役時代、左と右の違いはあれどベースに向かって強く踏み込む、度胸を兼ね備えた卓越したバッティングで、一時代を築いてきた。











「極端に言えば、身体を開かず背中を見せるようにして、しっかりとボールに入っていく。村田監督の指導はとても分かりやすかったですし、結果、対左投手の成績も上がりました。『野球において怖がりは一番ダメだ！』という村田監督の言葉は、僕のなかにスッと入ったんです」



心・技・体、さまざまな経験やアドバイスによって高見澤は進化を遂げたわけだが、今年、プロとして意識改革することができた決定的な出来事は、チームリーダーである牧秀悟と自主トレをともにしたことだったという。果たしてなにを学び、なにを感じたのか。後編ではその部分にフォーカスしていきたい。



（取材・文：石塚隆）



【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】