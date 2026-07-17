西武は17日、7月31日（金）から8月26日（水）の期間中に一軍公式戦で開催する夏の大型イベント「アオフェス2026」の特別企画として、所沢駅周辺の商店街など9か所の店舗と連携し、所沢の魅力を再発見する街歩き施策「アオフェスステッカーラリー」を開催すると発表した。

「アオフェスステッカーラリー」は、ベルーナドームだけでなく、所沢の街をライオンズが中心となって盛り上げていくことを目的とした企画。アオフェス期間中の限定ユニフォーム「アオフェスユニフォーム2026」を着用して、所沢市民が集うコミュニティスペース「野老澤町造商店」や、明治時代に創業し、所沢駅西口の所沢プロぺ商店街に店を構える老舗食料品店「海老屋商店・茶舗みかみ」などの対象店舗に来店すると、オリジナルステッカー（全9種）を1店舗につき1種類もらえる。

9つの対象店舗は、オフィシャルサイトのほか、ベルーナドームや西武鉄道所沢駅の中央改札お客さま案内カウンターなどで配布している「アオフェスガイド」に記載している。

なお、「アオフェスユニフォーム2026」は8月1日（土）のオリックス戦と18日（火）に東京ドームで開催するオリックス戦の来場者に配布。そのほか、7月31日（金）からベルーナドームにあるグッズショップのライオンズ チームストア フラッグスにて販売する。

また、アオフェス期間中は、西武鉄道と共催し、所沢駅西口駅前広場を青く染める特別ライトアップ「アオフェスライトアップ」も実施。毎日18時～24時まで、2本の大きなイチョウの木がブルーのライトに照らされ、普段と違った幻想的な光景を楽しめる。

▼ 西川愛也

「アオフェスユニフォーム2026は、とってもかっこいいデザインなので、ぜひ試合前や試合がない日もユニフォームを着用して所沢の街を歩いてみてください。僕は武蔵國珈琲のコーヒーがおすすめです。皆さんも自分のお気に入りのスポットを見つけてみてください！」