







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が右肘遊離体を理由に負傷者リスト（IL）に入っている。日本時間12日からはリハビリ登板が始まっているが、デーブ・ロバーツ監督は厳しく見ていくようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ディアスは7登板、1勝0敗4セーブ、防御率10.50と振るっていなかった中、4月下旬にIL入りして手術を受けた。当時から後半戦には復帰可能とされていたが、現段階では見立て通りに進んでいるように見える。



同メディアは「ディアスは12日の試合で1回無失点、被安打1、2奪三振を記録した。投球フォームや腕の振りは鋭さを取り戻しており、関係者によれば本人のコンディションも良好だという。マーク・プライアー投手コーチは、『力みのない自然なフォームで投げられている』と評価した上で、メジャー復帰まではあと3～4週間ほどかかるとの見通しを示した」と現状に言及。



その一方で、「ロバーツ監督は調整状況を慎重に見守っており、1試合だけで判断することはないとの考えを示した」としつつ、「腕の状態は良いと思うが、メジャーの打者を抑えられるだけの制球力も必要だ。重要な場面を任せる前に、本当に準備が整っていることを確認したいと思っている。健康であることはもちろん重要だが、正しい投球フォームでなければいけない」という同監督のコメントを伝えている。













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