「6試合連続で好投を継続」今永昇太、中断明け先発の軸に！　対戦相手とは…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、オールスターブレイク明けの一戦であるミネソタ・ツインズ戦で、先発3人のうちの一人に名を連ねる見通しとなった。米メディア『ブリーチャー・ネーション』が報じている。

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今永はシーズン序盤から中盤にかけての不振期を挟んだものの、そこから6試合連続で好投を継続しており、この間の防御率は2.81、投球回は32.0イニングに達し、奪三振率は23.8%、与四球率は6.2%と内容も安定している。



それを踏まえ、同メディアは「今永は苦しいシーズン序盤・中盤の期間から完全に抜け出し、6試合続けて好投している」と評価した。



もう一人の候補であるコリン・レイも、今季最長となる好投の連続記録を継続中で、中断明けの先発に名乗りを上げている。



対戦相手となるツインズは、左投手を苦手としている点も注目されそうだ。



分析によると「ツインズの左投手に対する打撃指標はwRC+94でリーグ19位にとどまる一方、右投手に対してはwRC+110でリーグ4位と好成績を残している」という。











左腕の今永にとっては、比較的相性の良い対戦相手といえそうだ。



カブスの先発陣を巡っては、ジャビアー・アサドやデービッド・ピーターソンも選択肢に挙がっているほか、故障で離脱中のジェイムソン・タイヨンも近く復帰が見込まれている。



投手層の厚みが増しつつある中、今永とレイの2人がブレイク明けの先発の軸になる可能性が高そうだ。



今永を巡っては、昨年11月にカブスが3年契約の球団オプションを行使せず、一度は自由契約となった経緯がある。



それでも今永は1年総額2200万ドル（約35億6000万円）となる球団側の提示（クオリファイングオファー）を受諾し、カブス残留を選んでいた。



開幕直後の不振でその去就を疑問視する声もあっただけに、ここへきての復調は残留を決めた今永にとっても大きな意味を持つ。



6試合連続の好投という勢いを保ったまま後半戦を迎えられるか。地区首位争いを続けるカブスにとっても、今永の状態は大きな注目点となる。



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