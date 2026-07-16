







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の炎症によりアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦での登板を回避し、オールスターゲームも欠場することになった。球団は慎重な措置だと強調しているものの、実際の対応からは大きな懸念がうかがえる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。



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大谷の登板回避は突然発表されたため、それだけでも不安を抱かせるものだった。大谷はダイヤモンドバックス戦で指名打者（DH）として出場を続け、本塁打も放ったが、膝を巡る状況は改善していないという。



その後、ドジャースは大谷が膝の水を抜く処置を受けることを明らかにした。さらに痛みを抑えるための注射も受けており、オールスターゲームには出場しないことが決まっている。



この一連の発表に対しては、球団の楽観的な説明と実際の深刻な対応が矛盾しているとの疑念が挙がっている。慎重を期しただけであれば、膝の水を抜く処置まで必要とするのか疑問が残り、ドジャースが公表している以上の問題が存在する可能性もある。



心配される大谷の状態についてカンプベル氏は「もし怪我が大したことないなら、ドジャースはこのような決断を下すことはなかっただろう。他の手段がすべて効かないと悟らない限り、わざわざ膝の水を抜くようなことはしない。これが大谷がここ数週間抱えてきた問題であることを考えると、ドジャース側も状況を正確に把握できていない可能性がある」と言及した。













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