







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢は16日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「4番・一塁」で先発出場。7回に、2試合連続となる27号の2点本塁打を放った。



2－2の同点で、試合は7回表を迎えた。日本ハムのマウンドには先発の伊藤大海。



この回、ソフトバンクは無死二、三塁から3番・牧原大成が2点適時打を放ち、4－2と勝ち越しに成功。なおも無死二塁となったところで日本ハムは伊藤を諦め、上原健太を投入した。



打席には4番の栗原。1ボールからの2球目、147キロのストレートを完璧に捉えた。











引っ張った打球が、打った瞬間それと分かる弾道で飛んでいく。右翼の万波中正はほとんど打球を追わず、ボールは右翼スタンドを大きく超える本塁打となった。



栗原の2試合連続となる今季27号の2点本塁打で、ソフトバンクが6－2とリードを広げた。主砲の一発で試合を決定づけたソフトバンクが6－2で勝利し、同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越した。



2試合連続でアーチを架けた栗原の本塁打数は27。2位のフランミル・レイエスと近藤健介に7本差をつけ、本塁打王争いで独走態勢を築きつつある。























【動画】右翼手は追わない…栗原陵矢がキング独走の27号アーチ

DAZNベースボールのXより













独走



2位に7本差

栗原陵矢 第27号ホームラン



⚾️日本ハム×ソフトバンク

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】