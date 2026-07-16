







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの牧原大成は16日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・二塁」で先発出場。4回、中継プレーからの好返球で走者を本塁タッチアウトにした。



両チーム無得点で迎えた4回裏。ソフトバンク先発の上茶谷大河は、この回先頭のフランミル・レイエスに中安打を浴び、無死一塁で4番の万波中正と相対した。



その初球、インコースを突くシュートを万波が弾き返し、打球は鋭いライナーとなって右中間を真っ二つに割っていく。



完全な長打コースとなり、二塁を回った一塁走者のレイエスは三塁を蹴って本塁を狙った。











だが、中堅の周東佑京が快足を飛ばして追いつくと、カットに入った二塁手の牧原に素早くボールを返す。これを受けた牧原が、深い位置から矢のような送球をホームに投じた。



本塁は際どいクロスプレーとなった。球審の判定はセーフだったが、すかさず小久保裕紀監督がリクエストを要求。



リプレー検証の結果、判定が覆り、レイエスはタッチアウトとなった。周東・牧原の見事な中継プレーが、日本ハムの先取点を阻止した。



なおも1死三塁で5番の郡司裕也に適時打を浴び、ソフトバンクは1点を先制されるが、最少失点で切り抜けた。



その後は両チームが点を取り合ったが、ソフトバンクは7回に栗原陵矢の2戦連続となる27号2ランなどで、4点を奪って逆転に成功。



試合はそのまま6－2でソフトバンクが勝利し、同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越した。



牧原はこの試合、4打数2安打2打点と攻守に躍動。チームの勝利に大きく貢献した。

























【動画】レイエスが大激走も…牧原の好返球がこちら！

DAZNベースボールのXより













間一髪



さすがの中継プレー

牧原大成の好返球で判定覆りアウト



⚾️日本ハム×ソフトバンク

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【了】