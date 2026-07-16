







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を筆頭に大物の名も複数挙がる中、米公式サイト『MLB.com』は静かな動きになる可能性に言及している。



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ドジャースは前半戦終了時点で、2位に11.5ゲーム差をつけてナリーグ首位を独走している。故障者や不振選手は何人かいるが、緊急補強に迫られているポジションが特にあるわけではないという状況だ。



同サイトは「昨季のトレード期限で、ドジャースは比較的小規模な補強にとどまった。主な補強はブロック・スチュワート投手とアレックス・コール外野手だった。また、ダスティン・メイ投手をボストン・レッドソックスへ放出したほか、タンパベイ・レイズ、シンシナティ・レッズとの小規模な三角トレードにも加わり、ファームの層を補強した」と言及。



その上で、「今年も昨季と似たようなアプローチを取る可能性がある。現在のロースターに十分な手応えを感じているのであれば、ドジャースは買い手と売り手の両方の立場で動き、今季の戦力を強化しながら、将来に向けてファーム組織の充実も図ることになりそうだ」と予想している。











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