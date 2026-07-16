重力を置き去りにする1156馬力のバランス｜ポルシェ・カイエン ターボ エレクトリック

千葉県木更津市、豊かな起伏の中に現れるポルシェ・エクスペリエンスセンター東京（PEC東京）は、ニュルブルクリンクのカルーセルや、ラグナ・セカのコークスクリューといった世界の名門コースを模した全長約2.1kmのハンドリングトラックをもつ。我々は今回ここでニューモデル、ポルシェ・カイエン エレクトリックをテストする機会を得た。ポルシェジャパンのイモー・ブッシュマン社長が「この車の真価を確かめるには、これ以上の舞台はない」と自信を覗かせる通り、PEC東京は、車の加速、制動、荷重移動といった車の「体幹」すべて剥き出しにさせる場所である。

【画像】きわめて緻密に制御されたポルシェ・カイエン ターボ エレクトリックにPEC東京でいち早く試乗（写真26点）

トークセッションで登場した俳優の松田翔太氏や長谷川潤氏は事前にポルトガルでこの車に触れていたようで、単なる速さだけではなく「BEVとしての深い快適性と使いやすさ」に驚嘆したというエピソードも、これから始まる試乗への期待感を高めてくれる。

カイエン エレクトリックには3つのグレードがあるが、嬉しいことに我々オクタン日本版に用意されたのはその最上位モデル「ターボ」であった。最高出力は通常時で857PSだが、ローンチコントロール使用時には1156PS、最大トルクは1500Nmに達し、0-100km/h加速はわずか2.5秒という猛者ぶりだ。一方で車両重量は2645kgと決して軽くはない。約2.6トンという巨体に1000馬力オーバーの心臓。数字だけを見れば軽快なイメージはまったく浮かばないだろう。事実私もそうだった。しかし一歩コースへ踏み出した瞬間、その先入観は心地よく裏切られることになる。2.6トンの重みはドライバーを脅かす「重荷」ではなく、路面を捉え続ける圧倒的な安定感へと見事に変換されていた。それは113kWhの高電圧バッテリーを床下に敷き詰め、重量物を車体中央の最も低い位置へ集約したパッケージングの妙である。ポルシェは重さを消し去ったのではなく、その置き場所とシャシーを統律することで、運動性能を高める「武器」へと変えたと言える。

先導車に続いて周回を重ねるごとに、手のひらに伝わる緊張感が信頼へと変わっていく。加速や制動の数値がどれほど優れていようとも、コーナリングの瞬間、約2.6トンの質量は強烈な遠心力となって車体を外側へと押し出そうとする、はずだった……。だがそうはならない。

この物理の法則にポルシェは「力」をもって抗うのではなく、駆動力を緻密に分配する「理」をもって対抗した。それがカイエン ターボ エレクトリックに搭載された「ポルシェ・トルクベクタリングプラス（PTV Plus）」である。トルクベクタリングの本質は、旋回中に左右の駆動力を意図的に不均等にすることにある。コーナーに進入してステアリングを切り込む。その瞬間、システムは内側の後輪に極めて微細なブレーキをかけ、同時に外側の後輪へより多くの駆動力を配分する。これによって、車体の重心を中心とした強力な旋回モーメント（つまり車体を内側へ向かわせる力）が自発的に生み出される。まるで見えない手がインサイドから車体を引っ張り、ノーズをクリッピングポイントへと吸い寄せているかのような感覚。ただしドライバーが感じるのは、不自然な電子制御の介入ではなく、運転技術が一段上へと引き上げられたかのような、極めてナチュラルで鋭いターンインだ。

そしてこの制御はコーナーの出口、つまりアクセルを踏み込む瞬間においてさらに真価を発揮する。前後の強力なモーターから発生する1500Nmという途方もないトルクが解き放たれるとき、リアの電子制御ディファレンシャルロックが作動し、左右の回転差を最適化してトラクションを路面へと余すことなく伝える。通常1000馬力を超える大パワーをSUVの巨体に与えれば、コーナリング中の加速は容易にアンダーステアを誘発し、外側へと膨らんでいく。しかし、カイエンのエレクトリック・システムは、出力をむやみに絞って車体を安定させるのではなく、むしろその溢れるパワーを曲がるための推進力として再分配する。ドライバーは、巨大な質量やパワーをねじ伏せるための緊張感から解放され、ただ進むべき出口を見据えてアクセルを踏み込んでいくだけでいい。時間差も変速待ちもなく、前後のモーターから即座に供給される圧倒的な推進力。それは、緻密なトルク制御が物理法則を味方に変えた制御の極みのようなものだ。

この高次元な走りを支えるのが、新開発のポルシェ・アクティブライドである。加速時のスクワット、制動時のノーズダイブ、そして旋回時のロールを適切に抑え込み、車体の姿勢をほぼ水平に保ち続ける。単に足回りを硬くしてロールを封じた印象ではなく、路面の凹凸に対してはサスペンションがしなやかに動き、乗り心地には極めて落ち着きがある。そして何より深く感心させられたのは、最大600kWの能力を誇る回生ブレーキの仕上がりだ。BEVなどの多くは、モーターによる回生制動から機械式ブレーキへと切り替わる際、ペダルの踏み応えや減速度にわずかな段差を感じさせることがあるが、このカイエンにはそれがない。踏み始めから停止直前まで減速度はどこまでもシームレスであり、ブレーキを踏んだ量と減速の度合いが寸分の狂いもなく一致するため、コーナー進入時の姿勢作りが驚くほど決まる。1156PSという暴力的な加速力以上に、この減速の自然さにこそ、このポルシェカイエンエレクトリックの技術的完成度を感じずにはいられない。

ダイナミックエリアへ移動し、いよいよローンチコントロールを試す。左足でブレーキを踏み抜き、右足でアクセルを床まで押し込む。インジケーターを確認し左足を弾くように離した瞬間、エンジン音といういつもの演出なしに、世界が突如として背後へ流れ去る。魂消た。本当に驚いた。フロント275mm、リア315mmという極太の21インチタイヤは悲鳴をあげる間さえ与えられないまま路面を完璧にグリップし、わずか200mに満たない直線を引き千切るように駆け抜けた。そしてフルブレーキングを施すと、車体は一切姿勢を乱さず、短い距離で何事もなかったかのように静かに停止してみせた。続くスラロームでも、緻密な後輪操舵とアクティブライドの恩恵により、ドライバーは電子デバイスの介在を意識することなく、ただパイロンを見据えてステアリングを切るだけで思い描いた軌跡をトレースできる。

そのポテンシャルは、舗装路に留まらない。最後に試乗した傾斜角28度の荒れた急斜面を含むオフロードコースでは、極低速から最大トルクを発揮できる電気モーターが、石畳の急坂を滑らかに登りつめ、下り坂では「ポルシェ・ヒルコントロール」が4輪の制動力をミリ単位でコントロールして静かに下りきった。ここでも低い重心と2.6トンの接地荷重が、絶対的な安心感としてドライバーを包み込んでいた。

現在ポルシェAGで働く唯一の日本人であり、エクステリアデザイナーである山下周一氏が口にした「電気自動車であることを過剰に主張するのではなく、パワートレインが変わっても一目でポルシェと分かることを重視した」という言葉が強く心に残った。低いボンネット、力強く張り出したフェンダーと整ったルーフのフライライン。カイエン エレクトリックはEVらしさを誇示するための奇をてらった意匠をまとわず、カイエン伝統のプロポーションを維持したまま、床下に新たなエネルギーを宿したモデルだ。そしてその頂点を極めるターボ エレクトリックは、BEVだから速いという次元の車ではない。大型SUVが持つべき加速や旋回、制動、そして悪路走破といったすべての定義を、電動という新たな翼をポルシェの哲学に加えることによって高次元へとまとめ直したマイルストーンだ。

我々が目撃したのは、まぎれもない現在ポルシェの最新形であった。このパフォーマンスを3000万円以下で手に入れられるのなら、車というものがまたずいぶんと面白くなってきた。

文：堀江史朗（オクタン日本版） 写真：ポルシェジャパン

Words: Shiro HORIE (Octane Japan) Photography: Porsche Japan