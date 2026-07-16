甲子園優勝経験のある5校が敗退…山陰屈指の“伝統校”も姿消す【夏の高校野…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会は16日、各地で試合が行われた。過去に全国制覇を経験している東海大相模、法政二、日大桜丘、桜美林、桐蔭の5校が敗退。鳥取大会でも、山陰屈指の伝統校・鳥取西が大会から姿を消した。



神奈川大会では、東海大相模が横浜との4回戦に臨み、1-8で8回コールド負けを喫した。ともに甲子園優勝経験を持つ名門同士の一戦だったが、東海大相模は主導権を握れず、ベスト16進出を逃した。



同じく神奈川大会では、法政二が関東学院に3-5で敗戦。1960年夏の甲子園を制し、翌1961年春のセンバツでも優勝して夏春連覇を達成した名門だったが、今夏は4回戦で姿を消した。



西東京大会では、1972年春のセンバツ優勝校・日大桜丘が、明大八王子に3-6で敗れた。かつて春の甲子園で頂点に立った学校だが、3回戦で夏を終えた。











同じく西東京3回戦では、1976年夏の甲子園を制した桜美林が、東海大菅生に13-15で敗戦。両校合わせて28得点が入る激しい打撃戦となったが、桜美林は一歩及ばなかった。



和歌山大会2回戦では、桐蔭が南部龍神に3-4で惜敗した。前身の旧制和歌山中は、1921年、1922年夏の全国大会を連覇し、1927年春のセンバツでも優勝。県内屈指の歴史を誇る伝統校だったが、接戦をものにできず、大会から姿を消した。



鳥取大会では、鳥取西が境に0-3で完封負けを喫した。旧制鳥取一中時代から長い歴史を持つ山陰屈指の伝統校だったが、今春の鳥取大会を制した境から最後まで得点を奪えず、2回戦で敗退となった。



甲子園優勝経験校5校に加え、山陰屈指の伝統校も姿を消した16日。ただ、横浜や東海大菅生、今春の鳥取王者・境など、対戦相手にも強豪や実力校が並んだ。各地で名門同士、実力校同士の厳しい戦いが繰り広げられる一日となった。











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