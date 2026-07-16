千葉ロッテマリーンズは、明日7月17日よりマリーンズオンラインストアにて「パーソル パ・リーグTV」コラボグッズの受注販売をすることを発表した。

今回販売するのはパ・リーグ公式の動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV (略称：パテレ)」が運営する公式YouTubeチャンネル「PacificLeagueTV」で2026年3～6月に投稿された、マリーンズの動画サムネイルをデザインに組み込んだコラボグッズ。

展開される商品は、フェイスタオルやアクリルパネルなど計9種類のラインナップ。

なお、シークレットアクリルキーホルダーはマリーンズストアにて販売する。

山口航輝外野手は、「4試合連続ホームランのパテレサムネイルがグッズ化されると聞いて、素直にすごく嬉しいです！パテレは僕自身も普段からよく見ていて、昨年は4打席連続ホームランでパテレアワードに出演させていただいたので、パテレさんには本当にご縁を感じています（笑）。

今回の4試合連続ホームランも、ファンの皆さんの熱い声援があったからこそ打つことができました。ぜひこのタオルなどのグッズを球場で掲げて応援してください！」とコメントしている。

＜「パーソル パ・リーグTV」コラボグッズ 商品一例＞

・フェイスタオル：2,000円

・ランチトートバッグ：2,900円

・巾着：1,400円

・アクリルパネル：3,500円※全て税込み。

＜タイトル一例＞

・【驚異の4試合連発!!!】山口航輝『弾丸ライナーでホームランゾーンへ!! 今季5号ソロ含む4安打2打点で打撃好調アピール!!』

・【歓喜サヨナラ打】藤原恭大『全員で一つになって掴んだ勝利ッ!!! チームにとって価値ある1勝!!!』

・【魂を込めた一撃】西川史礁『渾身フルスイングからの絶叫!!! 2試合連発＆今季3号決勝3ラン!!!』

・【異次元の勝ち運】八木彬『わずか1球で勝利投手に…リーグトップタイとなる今季4勝目!!』

・【虎の反撃封じた!!】横山陸人『絶体絶命ピンチも最後は渾身シンカー!! 球団新記録の月間11セーブ＆今季19セーブ目!!』

販売はマリーンズオンラインストアにて明日7月17日12時00分～7月26日23時59分まで受注いたします。

※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

【拡大写真】熱い場面が蘇る…！？パテレコラボグッズの一例

[caption id="attachment_275109" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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