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16日のプロ野球公示で、阪神タイガースは今朝丸裕喜投手の出場選手登録を抹消した。



今朝丸は、2024年ドラフト2位で地元・報徳学園高から入団。



武器は188cmの長身から投げ下ろすストレートとスライダー、そしてフォーク。スケール感あふれる本格派で、未来のエース候補と期待される高卒2年目右腕だ。











昨季は、二軍で主に先発として12試合に登板し、4勝0敗、防御率4.24の成績をマーク。フレッシュオールスター2025に選出され、ウエスタン・リーグ選抜の先発投手も務めた。



迎えた今季、7月4日の広島東洋カープ戦で中継ぎとして一軍初登板。前日15日にバンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦では、プロ初先発を果たした。



4回6安打4失点でプロ初黒星を喫す結果となったが、課題とともに、大きな経験を得た登板となった。



一軍では計3試合の登板で0勝1敗、防御率5.63。さらなる成長を遂げ、再び甲子園のマウンドに戻ってくることが期待される。





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