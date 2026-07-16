ご存じのように湘南には多くのラーメンの名店があります。ラーメン好きの筆者もこれまで多くのお店巡りをしてきました。そして新たな出会いを求めていたところ、最近話題になっている寒川町にあるお店が気になりました。

お店の名前は「ブリキの木こり」。ブリキの木こりは、童話『オズの魔法使い』に登場するキャラクターです。寒川神社第1鳥居のすぐ近くにあるこのお店は、さまざまなグルメサイトでかなりの高評価を得ています。果たしてどんなラーメンが出てくるのでしょうか。

地元出身の店主が作り出す厳選素材のラーメン

店主である横溝さんに話を聞くと、お店ができたのは2018年。もともと寒川町出身だったこともあり、この地を選んだそうです。

とにかく食材にこだわり、「誰でも安心して美味しく最後まで飲み干せる一杯」を目指し、素材選びに徹底的にこだわっています。

食材を見ても納得。卵は相模原の井上養鶏場から仕入れているNON-GMO（非遺伝子組み換え）の平飼い有精卵を使用。ねぎは京都の九条ねぎ、鶏肉と豚肉もすべて厳選した国産肉。塩は沖縄の天然海塩ぬちまーすを配合し、お米も新潟産こしいぶきに栄養素のある雑穀米をブレンドしています。

スープは厳選した鶏ガラや豚骨に、藤沢にある相原農場の有機野菜を加えて5時間ほど煮込み、野菜の甘みと栄養素を落とし込んでいます。

驚いたのは、スープに使う有機野菜が季節ごとに変わること。旬によって甘みや旨味の表情も少しずつ変化します。野菜によってスープの味わいが変わるのはなかなかの冒険と言えますが、同じ「塩そば」でも季節ごとの違いを楽しめるのも、この店ならではの魅力です。

そんなこだわりから誕生したのが、創業から続き今も看板メニューのひとつである「塩そば」（税込1,100円）です。

すべてが美味しい極上の塩そば

実食した感想は予想以上――。

透き通ったきれいなスープに、豚肉の肩ロースを使ったチャーシュー2枚、低温で調理した鶏肉を炙ったチャーシュー1枚。穂先メンマ、海苔、揚げ葱、きざみ玉ねぎ、そして九条ねぎと彩り豊かなトッピングです。

スープは塩味らしくあっさりとしていながら、旨味とコクがあり見事な完成度。上品でしっかりとした主張が感じられます。

麵は独自の配合レシピで作られた手揉み麺で、小麦の香りと歯ごたえをしっかり味わえます。2種類のチャーシューもボリュームたっぷりで味わい深いものでした。

店主が特にこだわる九条ねぎは香りと甘みが豊かで、揚げねぎや刻み玉ねぎも食感のアクセントになっています。とくにきざみ玉ねぎは残ったスープを飲み干すときにいい食感でした。

やみつきになりそうな旨辛

この日同行した友人は店主おすすめの「赤そば」（税込1,100円）を注文しました。定番の塩そばに旨味を凝縮した赤唐辛子を使用し、辛さは1辛・2辛・3辛の3段階から選べます。

今回は初めてということもあって1辛を選択しましたが、一口いただいたところやみつきになりそうな旨辛味でビックリ。次は2辛にチャレンジすることを心に決めました。

これぞTKGの最高峰

そしてもうひとつ、こちらも店主おすすめの「有精卵のTKG卵かけご飯」（税込400円）。普段からTKGをこよなく愛する筆者にとって、これは絶対に食べなくてはならないメニューです。

前述した相模原井上養鶏場の有精卵と新潟産こしいぶきと雑穀米のコンビは、これまでにない味わい深さを感じました。卵自体の旨味もさることながら、雑穀米を使用していることで効果的に栄養をとり入れることができます。

完食後、一瞬“おかわり”という言葉が脳裏を駆け巡りましたが、さすがにお腹は満腹状態で限界のため、次の機会にあらためて注文するつもりです。

期待以上の満足度でリピートは確実

2018年に誕生し今年で8周年を迎えた「ブリキの木こり」さんでしたが、定番の塩そばや醤油そばに加え、限定ラーメンや季節限定メニューも充実。訪れるたびに新しい一杯に出会えるのも魅力です。これから夏に向けて「冷やしそば」もメニューに並ぶそうなので来店頻度が上がりそうです。

店主の横溝さんに話を聞くと、笑顔で答えてくれました。

「いつも支えてくださる皆さま、本当にありがとうございます。これからも『また食べに来たい』と思っていただける一杯と、居心地の良いお店づくりを目指していきます。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております」

今後、どんなラーメンを作り出してくれるのか非常に楽しみです。

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