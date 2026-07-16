







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。そんな中、チームにとって嬉しい誤算となっているのがエリック・ラウアー投手だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は今後の立ち位置について懸念を示している。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入したが、それまでは8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つだった。一方、ドジャース加入後はここまで7登板、3勝0敗、防御率3.12と好投を続けている。



ただ、同メディアは「山本由伸、大谷、ジャスティン・ロブレスキ、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーの5投手は、健康であれば先発ローテ入りが確実視されている。そうなると、残る1枠はラウアー、佐々木朗希、エメ・シーハンの3投手で争う構図となる。佐々木については球団が配置転換に否定的な姿勢を示しており、引き続き先発として起用される可能性が高い。その結果、残り2名の起用法は不透明となる。ブルペンには2人も置く余裕がない可能性が高いためだ」と指摘。



その上で、「今季のラウアーの復活は非常に明るい材料となった。しかし、現実的には彼をロースターに残す枠がない可能性もある。もちろん、保険で残すという選択肢もあるが、将来を見据えたプロスペクトの獲得を目指すのであれば、今季終了後にFAになる彼は理想的なトレード要員と言えるだろう」と記している。











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