中日は16日、育成の森博人投手、宮内春輝投手と支配下選手契約を結ぶと発表した。背番号は森が『62』、宮内が『53』に決まった。

森は20年ドラフト2位で中日に入団し、昨年3月に右肘トミー・ジョン手術を受け、今季から育成選手となった。今季ファームではここまで20試合に登板して、防御率1.86、奪三振率は10.24と安定した成績を残している。

宮内は日本ハムからシーズン途中に中日へ加入。中日移籍後は、ファームで3試合・3回を投げ、防御率は6.00だが、奪三振はイニングを上回る6だ。