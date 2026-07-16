宮崎大会ベスト4が決定！　山本由伸の母校・都城が27年ぶり甲子園へあと2…

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第108回全国高校野球選手権宮崎大会は16日、準々決勝4試合が行われ、都城、日南学園、小林西、佐土原がベスト4進出を決めた。



ひなたサンマリンスタジアム宮崎では、第1試合で都城が宮崎日大に8-4で勝利した。



都城は初回に2点を先制されたが、2回に1点を返すと、3回に一挙4得点を奪って逆転。その後も追加点を挙げ、今春の県大会準優勝校を退けた。



都城はロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手の母校。1999年以来、27年ぶりとなる夏の甲子園出場へ、あと2勝に迫った。











同球場の第2試合では、佐土原が宮崎第一に6-3で勝利。同点で迎えた9回に一挙3点を奪い、接戦を制して準決勝進出を決めた。



アイビースタジアムでは、第1試合で日南学園が高鍋に3-1で勝利した。投手陣が高鍋打線を1点に抑え、4強入りを決めた。



続く第2試合では、小林西が妻に6-0で勝利。初回にスクイズと適時三塁打で2点を先制すると、2回にも2点を追加し、序盤から主導権を握った。投手陣も妻打線を5安打無得点に封じ、完封勝ちで準決勝へ駒を進めた。



これで宮崎大会のベスト4が出そろった。甲子園出場を懸けた準決勝は18日に行われる予定となっている。





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