気迫あふれるプレー！ 西武、“26歳の育成捕手”がネットにぶつかりながら好…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの是澤涼輔は15日、ファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦に「7番・捕手」で先発出場。8回の守備で、ファウルエリア後方の飛球をネットにぶつかりながらも好捕した。







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西武は3－5と2点ビハインドで、8回裏の守備に就く。西武のマウンドにはこの回から5人目の佐藤隼輔。1死を取り、打席に8番の山瀬慎之助を迎えた。



カウント1－2からの4球目、外角のチェンジアップを山瀬がタイミングを外されながらもカットした。



後方ファウルエリアに上がった飛球を、捕手の是澤がマスクを捨てて一直線に追いかける。











捕球の直前に一瞬目を切って前方を確認した是澤は、置かれていたネットにぶつかりながらもジャンピングキャッチ。ガッツあふれるプレーで観客を沸かせた。



佐藤はこの後に2死一、二塁のピンチを招くも、2番の増田陸を左飛に打ち取って無失点で切り抜けた。



是澤の好守を反撃に繋げたい西武だったが、9回表の攻撃も0点に終わり、最終スコア3－5で巨人に敗れた。



是澤は、2022年育成ドラフト4位で法政大から入団。抜群の強肩と正確な二塁送球を売りとし、キャッチングにも定評がある守備型の捕手だ。



この試合のような気迫のこもったプレーも魅力であるだけに、課題の打撃を磨いて支配下登録へ向けてアピールを続けたいところだ。























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DAZNベースボールのXより













ガッツ溢れる



ネットにぶつかりながらも

是澤涼輔 ナイスキャッチ



⚾️巨人×西武（ファーム）

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【了】