







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥は15日、バンテリンドームで行われた阪神タイガース戦に「5番・三塁」で先発出場。6回に今季7号ソロを放つなど、4打数2安打2打点と活躍した。







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中日は4－2とリードし、6回裏の攻撃を迎えた。



阪神のマウンドには、プロ初先発を果たした今朝丸裕喜の後を受け、5回から登板している津田淳哉が上がっていた。



津田が投じた2球目、148キロのストレートが甘く入ったところを石川が見逃さなかった。



打球は逆方向に伸びる石川らしい弾道となり、右中間フェンス手前のホームランウイングに飛び込んでいった。











これが今季7号となり、中日が5－2とリードを拡大。石川は7回にも右翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち、6－2とリードを4点に広げた。



中日は8回に3点を返されて1点差に詰め寄られるが、9回は松山晋也が2死満塁のピンチを抑えてゲームセット。最終スコア6－5で逃げ切った。



ここ2試合無安打だった石川だが、この試合では貴重な追加点につながる本塁打とタイムリーを放った。今季の成績は打率.303、7本塁打、27打点となり、一皮むけた印象を与えている。



とくに得点圏で35打数13安打2本塁打、打率.371と勝負強さが際立っており、5番として存在感を放っている。



シーズンを通じて活躍を続けられるか注目される。























【動画】逆方向に伸びる打球、石川昂弥が第7号ホームラン！

DAZNベースボールのXより













打線の中軸としての自覚



逆方向への打球が伸びる

石川昂弥が第7号ホームラン



⚾️中日×阪神

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【了】