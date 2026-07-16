







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢は15日、北海道日本ハムファイターズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に、26号となるソロ本塁打を放った。



ソフトバンクは2－4とリードを許し、4回表の攻撃を迎えた。この回の先頭打者として、4番の栗原が左打席に入る。



日本ハムの先発・加藤貴之が投じた初球、134キロのシュートを豪快に振り抜くと、打球は右中間の深いところにスタンドイン。これが今季26号のソロ本塁打となり、ソフトバンクが3－4と詰め寄った。



試合は日本ハムが終始リードを奪う展開で進み、ソフトバンクは9回表に周東右京と牧原大成の適時打で3点を返したが、反撃もここまで。6－7で日本ハムに惜敗した。











3連勝中のソフトバンクだったが4連勝はならず、同カード3連戦はこれで1勝1敗のタイとなった。



栗原はこの試合、本塁打を含む5打数2安打と活躍。今季の本塁打数は26となり、2位のフランミル・レイエスと近藤健介の20本に6本差をつけている。



本塁打王へ向け、さらなる量産に期待がかかる。























【動画】ここまで飛ばす？栗原陵矢が右中間に26号アーチ

DAZNベースボールのXより













これがキングの力



栗原陵矢 26号弾

またしても量産体制入りか



⚾️日本ハム×ソフトバンク

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【了】