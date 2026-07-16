







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は左膝の問題が続いているため、オールスターゲームを欠場した。球団はワールドシリーズ3連覇を目指す中、大谷を10月に万全な状態で起用することを最優先にしているようだ。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が言及した。



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大谷は指名打者（DH）と先発投手の二刀流でチームに大きな影響を与える存在だ。ドジャースが看板選手に巨額の投資をしていることを考えれば、シーズン終盤とポストシーズンに向けて健康を守る判断は驚くものではない。



球団はオールスターブレイク後、大谷の起用方法を改めて検討する予定となっている。最大の目的は、ワールドシリーズ3連覇を目指す10月に、大谷が健康な状態でプレーできるようにすることだ。



デーブ・ロバーツ監督は「最優先は常に10月だ。彼自身も我々も、すべての選手にとって目標は10月だと話してきた。サイ・ヤング賞を意識していたことは理解できるが、10月に健康でいることより優先されるものはない」と説明した。











状態が不安視される大谷についてソラーノ氏は「2019年、ロサンゼルス・エンゼルスに所属していた際、彼は分裂膝蓋骨の修復手術を受け、そのシーズンを終えた。これは、膝蓋骨を構成する2つの骨が融合しなかったという、まれな先天性疾患である。当時の手術と関連している可能性について問われると、大谷はその可能性を認めた」と言及した。





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