







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの滝澤夏央は15日、ベルーナドームで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。5回の守備で、石井一成、平沢大河らとともに見事な併殺を完成させた。







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西武は2－1とリードした状況で、5回表の守備に就く。西武先発の佐藤爽は1死を奪うが、藤原恭大に四球を与えて1死一塁となる。



ここで打席には2番の西川史礁。3－2からの6球目、一塁走者の藤原がスタートを切り、西川も外角高めのストレートを打ち返した。



ランエンドヒットを仕掛けてきたロッテ。西川の打球は引っかけたような当たりのゴロとなり、遊撃方向に飛んだ。











これを遊撃の滝澤が落ち着いて捕球すると、圧巻の速さで二塁へトス。滝澤に呼応して二塁ベースに入った石井一も、ボールを受けてから華麗なステップで一塁へ送球。最後は一塁の平沢がしっかり捕球し、見事な併殺が完成した。



俊足の藤原がスタートを切っていることが分かっていてもなお、二塁トスからの併殺を選択した滝澤と西武内野陣の高い守備力を示した場面だった。



好守でこの回を無失点に抑えた西武は、6回に2－2の同点に追いつかれる。それでも終盤に集中打で得点を重ねて逆転し、7－3で勝利して3連勝を飾った。



滝澤はこの試合、打っても4打数3安打、1盗塁、1犠打と大活躍。3回と7回には好走塁でホームに生還し、2得点を記録するなど、走攻守でチームをけん引した。

























【動画】速すぎる！滝澤→石井一→平沢で超高速ゲッツー

DAZNベースボールのXより













すべて速すぎる



一塁走者はスタートしているが…

滝澤夏央 →石井一成→平沢大河



⚾️西武×ロッテ

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【了】