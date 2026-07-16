







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースがトレード期限までにタリク・スクーバル投手を放出するかは依然として不透明となっている。もしスクーバルがトレード市場に出た場合、ロサンゼルス・ドジャースが獲得の筆頭候補に挙げられている。米メディア『ヘビー』のコール・スリバン記者が言及した。



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スクーバルは今季、肘の軽微な処置を受けた影響で数週間離脱したものの、復帰後も安定した投球を続けている。ここまで13試合に先発し、5勝5敗、防御率3.09、75回2/3を投じて奪三振89を記録している。



今オフにフリーエージェント（FA）となるスクーバルは、タイガースに残留するかトレードされるかにかかわらず、過去数年間の実績に見合う超大型契約の獲得を目指している。



そこで、資金力があり、スクーバルを獲得するだけの有望株を擁しているドジャースが獲得候補に挙げられている。もし、スクーバルがドジャースに移籍となれば、大谷翔平選手らと圧倒的な先発ローテーションを形成することになるだろう。











今夏のトレード市場で最注目のスクーバルについて、スリバン氏は「ドジャースには魅力的なオファーを提示するための有望株という資本があり、実現すれば多くのMLBファンにとって恐ろしいシナリオとなるだろう」と言及した。





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