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第108回全国高校野球選手権神奈川大会は16日、4回戦が行われ、サーティーフォー保土ケ谷球場で横浜と東海大相模が対戦。昨夏の決勝と同じ顔合わせとなった注目の一戦は、横浜が8-1で8回コールド勝ちを収め、ベスト16進出を決めた。



横浜は2年生左腕の小林鉄三郎、東海大相模は1年生左腕の吉永颯大が先発。試合は序盤から動いた。



横浜は初回、3番・池田聖摩の安打や盗塁などで1死二、三塁の好機を作ると、5番・田島陽翔が2点適時打を放ち、先制に成功した。



2回にも2死満塁とし、2番・小林大雅の適時打で追加点。3回には2安打で1死二、三塁とすると、6番・安食琥太郎の遊ゴロの間に1点を加え、リードを4点に広げた。



さらに5回には、3番・池田、5番・田島の安打で1死一、三塁の好機を作ると、6番・安食が適時打を放ち、着実に加点した。



反撃に出たい東海大相模はその裏、先頭の8番・渡辺大惺が三塁打を放ち、無死三塁の好機を作った。しかし、後続が打ち取られ、得点にはつながらなかった。











横浜は6回にも、2死一、二塁から4番・川上慧が適時二塁打を放ち、リードを6点に広げた。



その裏、東海大相模は4番・竹内球太の二塁打で1死二塁とすると、5番・松崎大和が内野安打。さらに相手の失策が重なり、二塁走者が生還して1点を返した。



それでも横浜は8回、1死一、三塁から2番・小林の適時打で追加点。さらに2死満塁から相手投手の暴投で1点を加え、7点差とした。



投げては、先発の小林が7回2/3を1失点の好投。最後はエース・織田翔希が抑え、コールド勝ちで締めくくった。



横浜が投打で東海大相模を圧倒し、“宿命のライバル対決”を制した。











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