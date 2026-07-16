







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、同じナリーグ西地区に所属するサンフランシスコ・ジャイアンツとは長年のライバル関係にある。今季は既に“終戦”と言えるほどの大差をつけているが、それでも今後の動向は警戒しておくべきなのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ドジャースは前半戦終了時点で、61勝36敗・勝率.629でナリーグ西地区首位に立っている。一方、ジャイアンツは41勝55敗・勝率.427の同5位で、ドジャースには19.5ゲームも離されている。



ただ、同メディアは「ドジャースが強さを維持できている理由の一つは、ライバルが成果を上げられていないことにある。典型例がジャイアンツで、高給のベテランの多くが期待を裏切っている。しかし、ドラフトを終えたばかりの今、ドジャースを王座から引きずり下ろすための長期的な青写真を描き始めているようだ。まだ時間を要するだろうが、決して油断はできない」と指摘した。



ジャイアンツは今年のドラフトで、ジャクソン・フローラ投手（1巡目、全体4位）を筆頭に若い投手を複数確保している。これに触れつつ、同メディアは「同チームは2010年、2012年、2014年にWS制覇を成し遂げている。チームを強豪たらしめた最大の武器は先発陣で、ティム・リンスカム投手らが球界屈指の先発ローテを形成していた。現チームはその成功モデルをもう一度再現しようとしているようだ」と記している。











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