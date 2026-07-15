「今季どん底にある」千賀滉大、先発復帰の道は遠い！？　トレード候補に…


　


千賀滉大　最新情報
　ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季ここまで防御率8.69、39回1/3を投げて27四球を与えるなど深刻な不振に苦しんでいる。四球の多さと失点の多さがそのまま数字に表れていると、米メディア『ライジング・アップル』が報じた。
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　もともと先発を任されていた千賀だが、成績不振によりメジャーキャリア初となるリリーフへ転向。
  

　

 
　しかし、リリーフでの登板でも状況は厳しく、11回2/3を投げて5四球、被本塁打3本を許している。
 
　先発から役割を移しても、内容そのものは大きく改善していない。
 
　同メディアは「今季はどん底にある」と評し、同メディアのブランドン・グリック記者は「もはや効果的な投手ではない」と酷評した。
 
　かつてのエース級右腕に対する評価としては、極めて厳しい言葉が並んでいる。
 
　分析によると、千賀の奪三振率は25.45%にとどまっているという。
 
　千賀がストライクゾーンに投げ込んだ際、相手打者は容赦なく打ち込んでおり、失点価値で平均を上回る評価を得ている球種はフォークボールだけとのこと。
 
　頼みの綱だったフォークボール以外の球種が軒並み苦戦していることをうかがわせている。
 
　今後の道として、ブルペン起用の継続や役割の再構築に加え、成績が改善すればロングリリーフ要員としてのトレードも選択肢に挙がっているようだ。
 
　いずれの道を選ぶにせよ、以前のような先発の柱としての起用は当面見込みにくい。
 
　かつて先発の柱として期待された右腕だけに、今後の巻き返しがあるかどうかが注目される。
 
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