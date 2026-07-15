







高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権神奈川大会は16日、4回戦が行われ、横浜と東海大相模が対戦する。ともに全国制覇の経験を持つ神奈川屈指の名門で、昨夏の決勝と同じ顔合わせ。大会序盤で実現した“黄金カード”を前に、両校の直近10試合の対戦成績を振り返る。



神奈川の高校野球を長年けん引してきた横浜と東海大相模。春、夏、秋の県大会でたびたび激突しており、直近10試合では横浜が7勝3敗と勝ち越している。











【横浜―東海大相模の直近10試合】



2025年秋・準決勝 横浜 11-6 東海大相模

2025年夏・決勝 横浜 11-3 東海大相模

2025年春・決勝 横浜 5-4 東海大相模

2024年秋・決勝 横浜 5-2 東海大相模

2024年夏・決勝 横浜 4-6 東海大相模

2024年春・準決勝 横浜 1-5 東海大相模

2023年秋・準決勝 横浜 10-9 東海大相模

2022年夏・決勝 横浜 1-0 東海大相模

2020年秋・準決勝 横浜 1-9 東海大相模

2018年秋・準々決勝 横浜 5-2 東海大相模



2018年秋は横浜が5-2で勝利したが、2020年秋は東海大相模が9-1で快勝。2022年夏の決勝では、横浜が1-0のサヨナラ勝ちで接戦を制し、甲子園出場を決めた。



2023年秋の準決勝も、横浜が10-9で乱打戦を制した。翌2024年は、春の準決勝を東海大相模が5-1、夏の決勝も6-4で制し、直接対決で連勝した。



同年秋の決勝では、横浜が5-2で雪辱。この試合から横浜が4連勝しており、近年の直接対決で優位に立っている。



昨夏の神奈川大会決勝では横浜が11-3で勝利し、3年ぶりとなる夏の甲子園出場を決めた。東海大相模にとっては、昨夏の雪辱と連敗ストップを懸けた一戦となる。



今夏の戦力に目を向けると、横浜は投打に有望な選手を揃える。投手陣は最速150キロ超の織田翔希（3年）をはじめ、林田滉生（3年）、左腕の小林鉄三郎（2年）と層が厚い。



野手陣では、二刀流の池田聖摩（3年）を中心に、小野舜友（3年）ら早くから主力を担ってきた選手が並ぶ。U-15日本代表経験を持つ川上慧（2年）にも注目だ。



対する東海大相模も、エース左腕の三渡琢真（3年）と右腕の伊藤遼（2年）を中心に、安定した投手陣を擁する。



打線では、1年生ながら4番を任される竹内球太に注目。捕手の渡辺大惺（2年）、外野手の加藤大雅（1年）ら下級生の活躍も光っている。



今大会、横浜は2回戦の湘南工大附戦で7-0、3回戦の住吉戦でも11-0と、2試合連続でコールド勝ち。東海大相模も2回戦の岸根戦を10-0で制し、続く茅ケ崎戦では5-1で勝利して4回戦へ駒を進めた。



近年の直接対決で優位に立つ横浜が連勝を伸ばすのか。それとも東海大相模が連敗を止め、昨夏の雪辱を果たすのか。



神奈川を代表する名門同士の大一番は、16日午前9時からサーティーフォー保土ケ谷球場で行われる予定となっている。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】