今日の運勢 7月16日（木）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月16日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月16日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？クリエイティブが輝く日。やりたいことや好きなことに、今日は思い切り取り組んでOK。ただし理想を追いすぎず、まず目の前の一歩を丁寧に形にしましょう。恋愛運も好調で、素直な表現が心をぐっと近づけそう。今日は誰かを助ける行動を意識して。自信を取り戻せる日。少し曇っていた気持ちも、今日は前向きさが戻ってきそう。無理に頑張ろうとせず、自然体でいるほど魅力がにじみ出ます。うまく力を抜いて、でも堂々としましょう。肩をゆっくり回すストレッチで体をほぐすのもおすすめ。心が定まる日。迷っていた学びや進む方向に対して、今日は冷静に答えを出すことができそう。焦らず立ち止まって考えることで、これからの道がクリアになります。水の流れる場所で深呼吸すると、頭がすっきり整って運気アップ。やり直せる日。人との関係で行き違いがあっても、今日は素直に仕切り直せば大丈夫。過去にこだわらず、新しい気持ちで向き合うと、より良い方向へ進みます。おにぎりや炊き込みご飯など、お米を使った料理でエネルギーをしっかり補うと◎。バランスよく動ける日。いくつかの用事を同時に進めても、今日は器用にこなせそう。とはいえ、あれこれ欲張りすぎず、軽やかに切り替えるのがコツです。フットワークの良さが幸運の鍵です。軽い素材の服で、身も心も軽やかに過ごすと運気アップ。視界が晴れる日。ごちゃついていた状況も、今日はシンプルに考えると突破口が見えます。複雑にとらえず、大事なことだけに絞って。仲間との協力も追い風に。物事をすっきりと整理することで、気持ちが軽くなって前向きになれそう。土台をしっかり固めたい日。お家や身近な環境を整えると、安心感がぐっと増しそうです。焦って動くより、まず足場をしっかりさせることが今日の優先事項。落ち着いて過ごしましょう。ホタテやいくらで滋養を補うと、活力が湧いて運気アップ。粘り強さが実る日。仕事やキャリアアップについて、しなやかな根気が物を言う場面がありそう。焦らずコツコツ続ける姿勢が、確かな信頼につながるはずです。穏やかに、芯は強くいきましょう。大木のある神社を訪れてみるのもおすすめ。現実を見据えたい日。理想が膨らみやすいですが、今日は地に足をつけて考えるのが正解。自分の持ち物やスキルを冷静に見直すと、進む方向がはっきりします。こしょうやわさびをピリッと効かせると、気持ちが引き締まって運気アップ。殻を破りたい日。守りに入りがちなタイミングですが、今日は思い切って新しいことに挑戦を。小さな一歩でも、閉じこもった気持ちをほぐしてくれます。古いものは捨てる勇気を。一歩踏み出してみることで、視野が広がりそうです。フェアであることを意識する日。人との関わりで少しバランスを崩しやすいタイミング。今日は感情に流されず、誠実で公平な態度を心がけると信頼を守れます。冷静に判断しましょう。黒い食べ物で内側からエネルギーを補うのもあり。手放したい日。抱え込みすぎたものを、今日は少し緩めるのが正解です。守りにこだわると流れが滞りやすいので、執着を手放すようにしてみましょう。無理は禁物です。ビタミンを意識して摂り、体の内側から元気を取り戻すと運気が回復。今日は肩の力を抜いて、素直に人と関わり、目の前の楽しさや優しさに心を開いてみましょう。守りを固めるより、軽やかに一歩を踏み出す方が、今日は良い運を引き寄せます。ゆるめた分だけ、新しい流れがやさしく味方してくれるはず。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4