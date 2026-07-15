







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは先発投手陣が充実しており、ワールドシリーズ3連覇に向けて余剰戦力をトレードに活用できる状況にある。その中で、今季好調なエリク・ラウアー投手が放出候補になる可能性が浮上した。米メディア『ラウンドテーブル』のジョーダン・ローレンツ記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手をはじめとした先発ローテーションだけでなく、救援陣にも豊富な戦力を抱えている。2年連続でワールドシリーズを制したチームが、トレード期限までにどのような補強を行い、3連覇へ向けて勝負をかけるのか注目されている。











そこで、シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となるラウアーを放出する可能性が浮上した。トレード期限では先発投手を求める優勝争い中の球団が多いため、ドジャースがラウアーの高まった市場価値を利用し、マイナーを強化するかもしれない。



ドジャースでは7試合中6試合に先発し、3勝0敗、防御率3.12、WAR0.6を記録。しかし、ドジャースは有望株のリバー・ライアン投手でさえメジャーでの居場所を確保できないほど投手層が厚い状況だ。



急浮上したラウアーの放出案についてローレンツ氏は「ドジャースは彼にそれほど執着しているようには見えず、それには正当な理由がある。来季の契約を更新する兆しは全く見られないため、球団が必要な領域を強化するために彼を放出するのは理にかなっている」と言及した。





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