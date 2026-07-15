







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。既に様々なトレード案が浮上している中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、出血覚悟のトレード案が浮上していると伝えている。



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同メディアは「オールスター休暇を迎えた時点では、タイガースがスクーバルの放出を決断した場合、ドジャースは獲得最有力候補の一つと見られている。チームはタイガースが望むものを提供できる絶好の立場にある。元MLB球団GMで、現在はアナリストを務めるジム・ボウデン氏は大型トレード案を提案している」と言及。











続けて、「ドジャースはエメ・シーハン投手、リバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手を放出し、その見返りとしてスクーバルを獲得する。レンタル選手への対価としては非常に大きなパッケージだが、タイガースにとっては、複数年保有可能な若手投手2人を手に入れることができる。また、ホープは将来オールスターに選ばれる可能性を秘めた外野手だ」というボウデン氏の見解を伝えている。



今オフFAを迎える予定のスクーバルに対し、ローテ投手とプロスペクト2名を提示するのは少々過剰なようにも思えるが、仮に実現となれば球界激震の超大型トレードになりそうだ。



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