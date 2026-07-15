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第108回全国高校野球選手権の地方大会は16日、各地で注目カードが行われる。神奈川では昨夏の決勝と同じ顔合わせが早くも実現。岩手や東京、京都、鳥取でも、甲子園出場経験を持つ強豪や伝統校同士が激突する。



最大の注目は、神奈川大会4回戦の東海大相模と横浜の一戦だ。両校は昨夏の決勝で対戦し、横浜が11-3で勝利。今夏は横浜が夏連覇、東海大相模が雪辱を狙う中、全国屈指の強豪同士による大一番が早くも実現する。











岩手では、大会序盤から県内屈指の強豪がぶつかる。2回戦で顔を合わせるのは、専大北上と一関学院。ともに夏の甲子園出場経験を持ち、県内の優勝争いにたびたび加わってきた実力校だけに、どちらかが早くも姿を消すことになる。



東東京で組まれたのは、堀越と明大中野による実力校対決だ。堀越は春夏通算10回の甲子園出場を誇る古豪。対する明大中野も、甲子園出場経験こそないものの、強豪校の一角として知られている。



西東京でも、名門同士が4回戦で激突する。東海大菅生は春夏通算9回の出場を誇り、2017年夏の甲子園ではベスト4入り。シードの桜美林は1976年夏の甲子園で全国制覇を成し遂げ、今春の都大会でもベスト8入りしている。



京都では、福知山成美と京都先端科学大付が3回戦で対戦する。福知山成美は春夏通算7回、京都先端科学大付は前身の京都商、京都学園時代を含めて同15回の甲子園出場を誇り、注目の強豪対決となる。



鳥取では、県内を代表する伝統校同士が大会序盤で顔を合わせる。鳥取西は春夏通算27回、境も同10回の甲子園出場経験を持つ。長い歴史を築いてきた両校が、2回戦突破を懸けて争う。



昨夏の決勝再現となる神奈川の大一番をはじめ、各地で実力校同士の対戦が相次ぐ16日。甲子園を目指す有力校にとって、早くも大きなヤマ場を迎える。











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