昨夏の栃木王者が初戦敗退…今春の鹿児島準V校も涙　有力校が相次いで姿消…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権の地方大会は15日、各地で有力校が相次いで敗退した。昨夏の栃木王者が初戦で姿を消したほか、今春の鹿児島大会準優勝校も敗戦。奈良、東東京などでもシード校が大会を去った。



昨夏の甲子園に出場した青藍泰斗は、栃木大会2回戦で古豪・宇都宮工に1-4で敗れて初戦敗退。2年連続の甲子園出場を目指した夏は、早々に幕を閉じた。











鹿児島では、今春準優勝の出水中央と鹿児島城西が2回戦で激突した。県内の有力校同士による注目カードは、鹿児島城西が5-1で勝利。出水中央は春に続く上位進出を狙ったものの、2回戦で涙をのんだ。



奈良大会2回戦では、シード校の高田商が奈良大付に1-8の7回コールド負け。近年も県大会上位に進んでいる奈良大付が大差で勝利し、次戦へ駒を進めた。



東東京大会3回戦では、シード校の共栄学園と昨夏ベスト4の実践学園が対戦。共栄学園は終盤までもつれた接戦の末に5-6でサヨナラ負けを喫し、無念の初戦敗退となった。



昨夏の代表校や春の上位校、シード校が次々と姿を消す中、甲子園出場を懸けた争いは各地で激しさを増している。











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