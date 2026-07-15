







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。フロント陣は即戦力よりも、マイナーの層を厚くすることを重要視しているという見方も出ている中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は三角トレードに絡む可能性に言及している。



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同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者とファビアン・アルダヤ記者によると、ドジャースは今季のトレード期限で、かなり柔軟かつ創意工夫に富んだ動きを見せる可能性があるという」としつつ、「ドジャースはファーム組織全体に魅力的なプロスペクトを抱えているため、様々な形でトレード交渉に関わることができる。三角トレードに加わって取引成立を後押しし、その過程で、まだあまり知られていない新たな逸材を獲得する可能性もあるだろう」という両記者の見解を紹介。











続けて、「昨季のドジャースは比較的静かなトレード期限を過ごした。獲得したのはアレックス・コール外野手、ブロック・スチュワート投手、そして三角トレードで加入した3選手だった。その内の1人であるベン・ロートベット捕手はシーズン終盤だけでなく、ポストシーズンでも重要な役割を果たすことになった」と記している。



ドジャースは豊富な資金力・プロスペクトを持ち、望めば全てのトレードを実現できるともいわれているが、そこまで派手な動きをするつもりはないのかもしれない。



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