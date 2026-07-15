誕生日にこの好守…！ ソフトバンク、“17年目内野手”が横っ飛びキャッチ　…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの今宮健太は15日、北海道日本ハムファイターズ戦に「7番・二塁」で先発出場。初回の守備で、自慢の守備力を活かした好守を見せた。







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今宮は明豊高から2009年ドラフト1位でソフトバンクに入団した内野手。2013年から5年連続でゴールデングラブ賞を受賞し、ベストナインにも4度選出された球界屈指の守備の名手。



35歳の誕生日を迎えたこの日、初回の先頭打者から名手らしい動きを見せた。日本ハムの吉田賢吾が、センター方向に放った打球に素早く横っ飛びキャッチ。素早く送球し、アウトを奪った。











誕生日の一戦で見せた美技は、ベテランとなった今もなお、守備でチームを支える存在であることを改めて印象付けた。



試合は8回時点で日本ハムが7-3とリードしている。

























【動画】誕生日にこの好守！今宮健太、バースデーファインプレー

DAZNベースボールのXより













This is Imamiya



今日が35歳の誕生日 今宮健太

二塁でも変わらぬ華麗な守備



⚾️日本ハム×ソフトバンク

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【了】