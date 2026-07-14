







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、ジャスティン・ロブレスキ投手が代替選手としてオールスターに選出されたことが発表された。吉報はデーブ・ロバーツ監督を通じて伝えられたというが、同監督はこの結果に安どしているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ロブレスキは前半戦終了時点で早くも自身初の10勝に到達するなど頭角を表しているが、オールスターには当初選出されておらず惜しむ声も多かった。しかし、シンシナティ・レッズのチェイス・バーンズ投手が故障で出場を辞退したことに伴い、こちらも自身初となるオールスター初選出を果たすことになった。











同メディアによると、ロバーツ監督は「MLBからの知らせを本人に伝えられたことは本当に嬉しかった。彼も本当に喜んでいて、とても感謝していた。我々がいつも話しているように、野球という競技は努力した者に報いてくれる。今日、その野球が彼を讃えてくれた」と選出の感想について言及。



合わせて、「正直なところ、どうなるか確信が持てなかった。ここ何年も見てきたように、今日明日で先発する投手の中には、オールスターに登板できない選手がいるし、その他にも様々な事情を抱えている選手がいる。だから、例年通り何人かは代替選手が選ばれるだろうと期待していて、その枠に彼が選ばれればと願っていたが、最終的にはその通りになった」と安どの思いも口にしたという。





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