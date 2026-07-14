







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の違和感を抱えながらも試合への出場を続けている。ただし、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦での先発登板は回避し、オールスターゲームにも出場しない見込みとなった。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



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大谷はオールスター投票で全選手最多票を集め、ナ・リーグの指名打者（DH）として先発出場する権利を得ていた。しかし、状態の思わしくない左膝に対処するため、オールスターブレイク中に膝の水を抜き、コルチゾン注射を受ける予定だという。











ロサンゼルス・エンゼルス時代に受けたシーズン終了につながる左膝の手術と今回の問題が関係しているのか問われると、大谷は「どうですかね」と答えた。明確な関連性は示していないものの、同じ膝であることから注目を集めている。



今季の大谷は左膝の問題に加え、右手中指のマメ、さらに右上腕二頭筋の違和感を2度経験している。二刀流としてプレーし続ける中で、身体への負担が蓄積している状況だ。



大谷の左膝の状態についてモレノ氏は「彼の今回の不調は、2019年に手術を受けたのと同じ左膝に生じている。当時、彼は稀な先天性疾患である二分膝蓋骨の治療を受けた。二分膝蓋骨とは、出生時に膝蓋骨を構成する2つの骨が融合しなかった状態を指している」と言及した。





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