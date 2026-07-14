







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの森駿太は14日、ファーム・リーグ中地区の横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・三塁」で先発出場。7回に、今季ファーム4号となる本塁打を放った。







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2－6と4点差を追う中日は7回、この回先頭の森が左打席に入る。DeNAはこの回から5番手としてホセ・ルイーズをマウンドに送った。



2ボールからの3球目、真ん中高めに来た149キロのストレートを、森が豪快に弾き返した。打球は打った瞬間にそれと分かる弾道で伸び、右中間スタンドへ飛び込む本塁打となった。











森の今季ファーム第4号となる一発で、中日は3－6と3点差とした。



しかし、中日は8回に登板したウンベルト・メヒアが4安打4失点（自責3）と誤算。追い上げムードを打ち砕かれ、3－10でDeNAに敗れた。



“左の長距離砲候補”として期待が大きい森。高卒1年目の昨季は二軍で74試合に出場し、リーグ2位の9本塁打を放つなど持ち味を発揮した。



だが、今季は二軍でここまで52試合に出場し、打率.133、68三振とプロの壁に当たっている。



それでも、この試合の本塁打は森の魅力が詰まった打撃を披露。経験豊富な投手から放った一発を自信に、さらなる成長が期待される。























【動画】大砲の風格が漂う！森駿太のファーム第4号アーチ

DAZNベースボールのXより













すぐそこにある未来



打ち終わりに漂う雰囲気

高卒2年目・森駿太がファーム第4号ホームラン



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】