







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっている中、米メディア『ドジャースビート』は内野、特に二塁のテコ入れを検討するのではという見解を示している。



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今季のドジャース二塁はトミー・エドマン内野手がILで開幕を迎え、レギュラー候補と目されたキム・ヘソン内野手、アレックス・フリーランド内野手も振るわず。さらに、キケ・ヘルナンデス内野手が故障復帰直後に再離脱と、レギュラーが固まらない状況が続いている。











同メディアは「エドマンが復帰し、間もなくキケも戦列に戻ることで、二遊間とベンチの層はより安定する見込みだ。それでも、タイガースのグレイバー・トーレス内野手や、サンフランシスコ・ジャイアンツのルイス・アラエス内野手など、数名との契約交渉が噂されている」と言及。



続けて、「ESPNのジェフ・パッサン記者は、確実に出塁できる打者を必要としているドジャースにとって、トーレスは理想的な補強だと指摘している。このトレードが実現するかどうかは、彼の健康状態が大きな鍵を握る。彼は6月中旬から左腹斜筋の張りで離脱していたが、最近になってマイナーでリハビリ出場を開始した」と記している。



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