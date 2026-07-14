







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの鵜飼航丞は14日、ファーム・リーグ中地区の横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・右翼」で先発出場。6回に、今季ファーム第2号本塁打を放った。







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1－6と大きくリードを許した中日。迎えた6回裏、1死無走者の場面で鵜飼の第3打席が回ってきた。



DeNA4番手の馬場皐輔が投じた2球目、インコースのストレートを鵜飼が完璧に捉えた。打球は左中間スタンドへ飛び込み、防球ネット上段に直撃する特大アーチとなった。











これが今季ファーム第2号となるホームラン。鵜飼らしい豪快なバッティングが炸裂した。



しかし、中日はリリーフのウンベルト・メヒアが4失点（自責点3）を喫するなど投手陣が崩れ、3-10で敗戦。鵜飼はこの試合、4打数1安打の成績だった。



鵜飼は交流戦後に調子を崩し、7月6日に出場選手登録を抹消。その後二軍戦に2試合出場したが、8打数無安打6三振と振るわず。



迎えたこの試合でも第1打席は空振り三振。だが、悪い流れを第3打席の一発でようやく断ち切った。



シーズン後半戦に照準を定め、復調のきっかけを今後の試合で掴んでいきたい。























【動画】防球ネット上段直撃の特大弾！鵜飼航丞のファーム第2号

DAZNベースボールのXより













らしい一発



ストレートを完璧に捉えた

鵜飼航丞 ファーム第2号ホームラン



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】