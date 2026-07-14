古豪が各地で“復活の狼煙”　強豪シードを次々撃破、13年ぶり4強も【夏の高…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権の地方大会では、かつて甲子園を沸かせた伝統校が存在感を示している。春の上位校やシード校を退けた学校に加え、久々の上位進出を果たした古豪も現れた。



西東京大会2回戦では、創価が今春の都大会準優勝校・国士舘と対戦した。初回に先制を許したものの、2回に逆転すると、その後も着実に加点。15安打で11点を奪い、11-1の6回コールド勝ちを収めた。











創価は春夏通算8度の甲子園出場を誇り、1995年夏にはベスト8に進出。その後は2007年夏を最後に甲子園から遠ざかっているが、国士舘を破った勢いで上位へ食い込めるか注目だ。



神奈川大会3回戦では、横浜商が第3シードの横浜隼人と対戦。1点を追う9回に同点へ追いつくと、延長11回タイブレークでは再び勝ち越しを許しながら、その裏に追いついた。最後は暴投で決勝点を挙げ、3-2のサヨナラ勝ちで4回戦へ駒を進めた。



横浜商は1983年に春夏連続で甲子園準優勝を経験。1997年春以来の聖地を目指す今夏、シード校を破って実力を見せた。



愛媛大会2回戦では、松山商が今春の県大会準優勝校・松山聖陵と激突した。1点を追う8回に同点とし、延長10回タイブレークで2点を勝ち越し。粘る松山聖陵を5-4で振り切った。



松山商は春夏通算42度の甲子園出場を誇り、全国優勝は7度。夏の選手権でも5度の頂点に立った高校野球界を代表する伝統校だ。2001年夏以来の甲子園出場へ向けて、今夏は初戦で春の県準優勝校を退けた。



北北海道大会4回戦では、帯広三条が今春の北海道大会ベスト4・士別翔雲に11-2で勝利。春の上位校を退けると、準々決勝でも釧路北陽を3-0で下し、2013年以来13年ぶりとなる夏の準決勝進出を決めた。



帯広三条は、夏の甲子園に5回出場している伝統校。2001年夏以来の甲子園出場へ、あと2勝に迫っている。



創価、横浜商、松山商、帯広三条はいずれも、長い歴史と甲子園出場実績を持つ学校だ。春の上位校やシード校を退ける勝利から、13年ぶりの準決勝進出まで、伝統校が各地の地方大会を盛り上げている。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】