







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上絢登外野手は14日、ファーム・リーグの中日ドラゴンズ戦に「9番・左翼」で先発出場。2回に、美しい放物線を描く今季4号本塁打を放った。







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DeNAは初回、ルーキー・小田康一郎の2号先制2ランで幸先の良いスタートを切る。3-0とリードして迎えた2回、無死二塁の場面で9番・井上絢に打席が回ってきた。











中日先発の松木平優太のカットボールを積極的に振り抜くと、打球は高く舞い上がり、大きな弧を描いて右翼席に着弾。井上絢の今季4号2ランで、DeNAが5-0とリードを広げた。



DeNAは8回にも4点を追加するなどして、10-3で大勝。井上絢は本塁打を含む2安打2打点の活躍だった。



今季の井上絢はここまでファームで54試合に出場し、打率.277、4本塁打、25打点という成績をマーク。現時点で三振が23個と少なく、加えて出塁率が.358と高いのも特徴だ。



最大の持ち味は、昨季ファームでチームトップの10本塁打を放った長打力。この試合での本塁打のように圧巻の弾道を放つことができる。



チームには一軍で活躍中の度会隆輝や、ルーキーの小田など左の主軸候補として期待される打者がいるが、井上絢は彼らとはまた異なる魅力を持っている。



プロ3年目の26歳となる今季こそ、一軍で実力を発揮したいところだ。























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DAZNベースボールの公式Xより













ロマンだらけの弾道



豪快かつ美しい

井上絢登が2ランホームラン



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】