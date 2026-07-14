







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、左膝炎症を理由に日本時間15日のオールスターを辞退した。同13日には、患部の水を抜く処置を受けたことも報じられているが、後半戦に入ってもしばらくは尾を引く可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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大谷は6月中旬の試合で左膝炎症により途中交代しているが、そこからは違和感を抱えながらもプレーを継続。しかし、症状がなかなか改善しないことから、ポストシーズンまで戦い抜くためにケアを優先させる決断に至ったという。











ただ、同メディアは「もし大した怪我でないのであれば、ドジャースが今回のような判断を下すことはなかっただろう。膝の水を抜く処置は、他の治療法では改善が見られないと判断した場合に初めて選択されるものだ。しかも、この症状はここ数週間にわたって大谷を悩ませ続けている。それを踏まえると、球団も現時点では何が原因なのかを完全には把握できていない可能性があることを示している」と指摘。



続けて、「ドジャースが10月のポストシーズンを万全の態勢で迎えるためには、大谷が先発としてマウンドに立てる状態であることも重要な要素となる。そのため、左膝の状態に不透明な部分が残る限り、『大谷がポストシーズンで投げられないのではないか』という不安は消えないだろう」と記している。





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