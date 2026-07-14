







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの小田康一郎が14日、ファーム・リーグ中地区の中日ドラゴンズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に、今季2号アーチを放った。







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中日先発の松木平優太に対し、DeNAは初回から攻め立てる。1死から2番・田内真翔が中安打で出塁し、1死一塁で小田の第1打席。



1ボールからの2球目、外角のストレートを小田が逆らわずに打ち返した。











打球は左中間方向に大きく伸び、そのままスタンドイン。広角に長打を飛ばす持ち味を発揮した小田の今季第2号で、DeNAが2点を先制した。



さらに小田は、8回にタイムリーヒットを放つなど活躍。試合はDeNAが10-3で勝利し、小田は5打数2安打3打点の活躍を見せた。



ドラフト1位ルーキーの小田は、ここまでファームで62試合に出場。打率.255ながら36個の四球を選び、出塁率は.366と高い。逆方向に強い打球を放つことができ、9盗塁と足もある。



一軍ではここまで8打席無安打だが、二軍で実戦を重ねる中で着実に進化を遂げている。



小田がこのまま左の強打者候補として成長を続けられれば、DeNAの未来にとって大きな追い風となりそうだ。























【動画】左中間に持っていく！小田康一郎が2号ホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













白昼堂々の一番星



左中間に持っていった💪

ドラ1ルーキー・小田康一郎が先制ホームラン



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】