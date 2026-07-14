北北海道で4強出そろう！ 古豪・帯広三条が13年ぶり準決勝進出、白樺学園…

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第108回全国高校野球選手権北北海道大会は14日、旭川スタルヒン球場で準々決勝2試合が行われた。帯広三条が2013年以来13年ぶりの4強入りを決めるなど、この日の結果を受けて準決勝に進む4校が出そろった。



第1試合では、帯広三条が釧路北陽に3-0で勝利。先発左腕・小池涼真が7回無失点の好投を見せ、2013年以来13年ぶりとなる夏の準決勝進出を決めた。











第2試合では、白樺学園が旭川明成に8-1で7回コールド勝ち。序盤から得点を重ねて試合の主導権を握り、4強最後の一枠をつかんだ。



13日に行われた準々決勝では、旭川龍谷が滝川西に5-2で勝利。クラーク記念国際も中標津を10-3の7回コールドで下し、準決勝進出を決めていた。



この結果、北北海道大会のベスト4は、旭川龍谷、クラーク記念国際、帯広三条、白樺学園となった。



準決勝は18日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われる予定。甲子園出場を懸けた戦いは、いよいよ大詰めを迎える。











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