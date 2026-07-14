千葉ロッテマリーンズは、7月20日福岡ソフトバンク戦（17時00分試合開始）、8月8日オリックス戦（18時00分試合開始）、8月22日北海道日本ハム戦（18時00分試合開始）の計3試合にて、株式会社ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」の配布を実施することを発表した。

対象3試合では、球場外周正面特設ブースエリアにて「クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞」を各日先着10,000個配布。

配布対象は当日の観戦チケットをお持ちの方で、観戦チケット1枚につき「クーリッシュ」1個をお渡しします。配布する商品は、夏季限定で微細氷のサイズを大きくし、その比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がさらに楽しめる「クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞」。

4種類ある花火をあしらった夏らしい限定デザインも特徴です。配布概要は次の通り。

＜クーリッシュ配布概要＞

【実施日】

7月20日 福岡ソフトバンク戦（17時00分試合開始）

8月8日 オリックス戦（18時00分試合開始）

8月22日 北海道日本ハム戦（18時00分試合開始）計3日程

【配布商品】

クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞ ※通常の「クーリッシュ バニラ」を配布する場合があります。

【配布対象】 当日の観戦チケットをお持ちの方 ※観戦チケット1枚につき、「クーリッシュ」1個をお渡しします。

【配布時間】 14時00分～17時30分予定。

【配布数量】 各日先着10,000個。

【配布場所】 球場外周正面特設ブースエリア。

【注意事項】※配布予定数がなくなり次第終了します。

※天候不良などにより、配布日程・配布個数・配布場所・配布時間が変更となる場合があります。

※配布商品が変更となる場合があります。

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【了】