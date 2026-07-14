







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の違和感により、オールスター前最後の先発登板を回避することになった。球団は大谷の状態を慎重に見極め、手術ではなく治療によって管理する方針を取るようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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大谷は左膝に違和感を抱えており、ドジャースは無理をさせず、安全を優先する判断を下した。大谷には膝の故障歴があり、生まれつき二分膝蓋骨を抱えていたことから、2019年に手術を受けている。











ただし、今回は本格的な手術を受けるわけではない。ドジャースによると、大谷は治療を受ける予定で、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦後に膝にたまった水を抜き、その後に痛みを和らげる注射を受けることになっている。



デーブ・ロバーツ監督は「彼は膝の状態をかなりうまく管理している。だから、先手を打って水を抜いたり、状態を管理するために必要な処置を行ったりする必要があるなら、オールスターブレイク中の休息と併せて進めることにした」と説明した。



状態が心配される大谷についてエスピナル氏は「シーズンが進み、ポストシーズンが近づく中、ドジャースが慎重になることはファンも予想しておくべきだろう。これほど頻繁に、しかも高いレベルでプレーする選手にとって、そのような起用にはある程度の配慮が伴うものだ」と言及した。







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