現地時間13日、セントルイス・カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手（24）がホームランダービーに初出場。計31本のアーチを描き、初優勝を成し遂げた。

2番手として登場したウォーカーは20スイング制の第1ラウンドでトップタイの13本塁打を記録。第2ラウンドでは先攻のジュニオール・カミネロ（レイズ）が15スイングのうち5本塁打を放った中、わずか8スイングで6本塁打をスタンドに突き刺し、決勝戦に駒を進めた。

そして、決勝では昨季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワーバー（フィリーズ）と対戦。本拠地ファンの大歓声を受けるシュワーバーが先攻で11本塁打を運び、大ブーイングを浴びせられながらウォーカーが打席に入った。12スイングまでに6本と劣勢に立たされるも、圧巻の6連発フィニッシュで12本塁打。“完全アウェー”のシチズンズ・バンク・パークでカージナルス史上初の優勝を飾った。

ウォーカーは2020年のドラフト1巡目指名でカージナルスに入団し、2023年にMLBデビュー。昨季はOPS.584と自己ワーストの成績に終わるも、今季は打率.294、22本塁打、74打点、OPS.886とブレーク。前半戦だけで自己最多の本塁打数を記録し、打点部門では両リーグトップに立っている。