







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季途中に加入したエリック・ラウアー投手が先発ローテーションで存在感を示している。故障者や不振選手が相次ぐチームとしては相当な助けになっているが、米メディア『ヘビー』はここからトレード要員にされる可能性について言及している。



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ラウアーは5月中旬、トロント・ブルージェイズから金銭トレードでドジャースに加入した先発左腕。移籍前は8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つだった一方、移籍後はここまで7登板、3勝0敗、防御率3.12と一定の数字を残している。









シーズン後半戦も活躍が期待されるところだが、同メディアは「ドジャースは常に水面下でWS制覇への布石を打っている球団だ。現チームは故障者の復帰が着実に進んでおり、今後1か月のうちに3~4人の投手が戦列へ戻ってくる見込みとなっている。そうなれば余裕が生まれ、投手をトレード要員として放出しやすくなる。現時点ではラウアーが、他の補強ポイントを埋めるためのトレード要員として適任といえるだろう」と記している。



ドジャースは現在離脱しているブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手が復帰する際には枠を空ける必要があるが、その手段の一つとしてラウアー放出を選択することは果たしてあるのだろうか。



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